СК раскрыл подробности дела в отношении Фургала

Следственный комитет России раскрыл подробности возбуждённого в отношении экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала уголовного дела.

«В ходе расследования восстановлена хронология и обстоятельства, связанные с уголовным преследованием Фургала в 2004 году. Так, следствию стало известно, что после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе его расследования в качестве подозреваемых в совершении этого преступления задерживались Фургал и его деловой партнёр Николай Мистрюков», — сообщает пресс-служба СК.

Отмечается, что задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к смерти предпринимателя.

Уточняется, что через двое суток оба были отпущены на свободу, а уголовное преследование в отношении них было прекращено ввиду отсутствия достаточных доказательств.

«Собранные Следственным комитетом данные свидетельствуют о том, что на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьёзное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции. Те, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности», — сообщили в СК.

20 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. В начале июля Фургал был задержан в рамках расследования дела об организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах.