Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края. По словам Жириновского, он отговорил Фургала это делать.

«Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кто-то хотел мускулы показать. Он летел уже, летел ко мне, по собственному желанию. Я уговорил», — приводит РИА Новости слова Жириновского.

20 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. В начале июля Фургал был задержан в рамках расследования дела об организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах.

Новым врио главы края стал представитель ЛДПР Михаил Дегтярёв.