Врио главы Хабаровского края прокомментировал работу команды Фургала

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Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал работу команды Сергея Фургала, задержанного в начале июля.
Врио главы Хабаровского края прокомментировал работу команды Фургала
  • © Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов

«Команда Сергея Фургала, которая сегодня исполняет обязанности, работает ритмично, она имеет право продолжать трудиться. Никто в отставку у нас не уходит до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах», — цитирует ТАСС Дегтярёва.

Ранее он заявил, что его назначение стало результатом того, что Москва услышала запрос избирателей региона.

20 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. В начале июля Фургал был задержан в рамках расследования дела об организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах.

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