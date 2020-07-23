Мишустин рассказал о своём заболевании коронавирусом
- РИА Новости
«Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю», — сказал премьер.
Он также рассказал о том, как протекало заболевание.
«Да, к сожалению, была высокая температура, но то, что касается «быстро вылечился», — это не совсем так, это был достаточно непростой процесс», — отметил Мишустин.
Также премьер заявил, что сразу вернулся к работе, когда стал лучше себя чувствовать.
Мишустин отметил огромную роль врачей в его выздоровлении.
30 апреля Мишустин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
19 мая он вернулся к исполнению обязанностей главы правительства.