Мишустин рассказал о своём заболевании коронавирусом

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что не знает, как заболел коронавирусной инфекцией. По его словам, процесс болезни был «достаточно непростым».
Мишустин рассказал о своём заболевании коронавирусом
  • РИА Новости

«Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю», — сказал премьер.

Он также рассказал о том, как протекало заболевание. 

«Да, к сожалению, была высокая температура, но то, что касается «быстро вылечился», — это не совсем так, это был достаточно непростой процесс», — отметил Мишустин.

Также премьер заявил, что сразу вернулся к работе, когда стал лучше себя чувствовать.

Мишустин отметил огромную роль врачей в его выздоровлении.

30 апреля Мишустин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19

19 мая он вернулся к исполнению обязанностей главы правительства.

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