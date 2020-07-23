Мишустин рассказал о своём заболевании коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что не знает, как заболел коронавирусной инфекцией. По его словам, процесс болезни был «достаточно непростым».

«Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю», — сказал премьер.

Он также рассказал о том, как протекало заболевание.

«Да, к сожалению, была высокая температура, но то, что касается «быстро вылечился», — это не совсем так, это был достаточно непростой процесс», — отметил Мишустин.

Также премьер заявил, что сразу вернулся к работе, когда стал лучше себя чувствовать.

Мишустин отметил огромную роль врачей в его выздоровлении.

30 апреля Мишустин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

19 мая он вернулся к исполнению обязанностей главы правительства.