Учёные заявили о губительных последствиях засухи в пяти регионах России

Учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) заявили, что засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах страны.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление института.

«Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края», — указывается в сообщении.

Вместе с этим в заявлении отмечается, что также засуха может привести к снижению урожая сельскохозяйственных культур в юго-восточных районах Ростовской области, ряде районов северо-востока и юга Волгоградской области, северо-восточных районах Краснодарского края, северных и центральных районах Калмыкии.

Доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал господдержку агропромышленного комплекса в России.