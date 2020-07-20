Эксперт прокомментировал господдержку АПК в России

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Доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод прокомментировал господдержку АПК в России.
Эксперт прокомментировал господдержку АПК в России
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что сумма в 10 млрд рублей на отсрочку платежей по налогам и кредитам позволит поддержать агропромышленный комплекс, а также мелкие и средние фермерские хозяйства.

«Меры, утверждённые российским правительством, хорошие. Они прежде всего призваны снизить долговую нагрузку и свести во времени момент уплаты долгов по кредитам и процентов за их обслуживание», — заявил эксперт.

Как отметил Холод, если оценивать ситуацию в целом, то можно сказать, что сельское хозяйство от пандемии пострадало не так сильно, как, например, туризм, авиация или пассажирские перевозки.

«Но так как данная отрасль является очень значимой для российской экономики, она требует к себе более серьёзного внимания», — добавил эксперт.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о поддержке сельского хозяйства.

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