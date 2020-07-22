В Подольске возбудили дело против матери выпавшего из окна мальчика

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В отношении матери мальчика, который выпал из окна четвёртого этажа в подмосковном Подольске, возбудили уголовное дело.
В Подольске возбудили дело против матери выпавшего из окна мальчика
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте подмосковного МВД.

«Дознавателем отдела дознания УМВД России по г. о. Подольск в отношении 21-летней матери мальчика 2017 г. р. возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК России «Оставление в опасности», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Отмечается, что в июне 2020 года «в отношении указанной гражданки за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП России и она была поставлена на профилактический учёт».

Как стало известно ранее, ребёнок не пострадал, его перехватили соседи, которые проживают этажом ниже.

Согласно данным МВД, мальчик перевесился через перила балкона на четвёртом этаже. Полиция не могла попасть в квартиру, двери пришлось вскрыть сотрудникам экстренных служб, внутри находились 21-летняя мать с признаками алкогольного опьянения и младший сын 2019 года рождения.

Позднее полиция начала проверку этого инцидента.

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