Омбудсмен рассказала о матери выпавшего из окна в Подмосковье ребёнка

Мать мальчика, выпавшего из окна дома в Подольске, состоит на учёте комиссии, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

«Это чудо, что малыш не пострадал. Его перехватили соседи, проживающие этажом ниже. Очень благодарна и рабочим, которые среагировали и готовы были в любой момент поймать ребёнка», — цитирует омбудсмена РИА Новости.

По её словам, мальчику два с половиной года.

«Его мама в это время спала, долго не открывала дверь. Объяснить, где находится её ребенок, не смогла. Женщина состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних с июня этого года, не работает, за детьми не присматривает, в доме антисанитария», — сказала Мишонова.

Она добавила, что выпавший из окна мальчик и ещё один ребёнок женщины находятся в больнице.