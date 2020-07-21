Полиция начала проверку инцидента с ребёнком в Подольске

Полиция начала проверку после того, как в Подольске с балкона четвёртого этажа выпал двухлетний мальчик.

Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — цитирует её РИА Новости.

Как стало известно ранее, ребёнок не пострадал, его перехватили соседи, которые проживают этажом ниже.

По данным МВД, мальчик перевесился через перила балкона на четвёртом этаже. Полиция не могла попасть в квартиру, двери пришлось вскрыть сотрудникам экстренных служб, внутри находилась 21-летняя мать с признаками алкогольного опьянения и младший сын 2019 года рождения.