Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля

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Пресненский суд Москвы назначил на 29 июля предварительное слушание уголовного дела в отношении артиста Михаила Ефремова.
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
  • АГН «Москва»

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. Как показала экспертиза, Ефремов был пьян. Он был арестован.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова.

22 июля стало известно, что дело Ефремова поступило в московский суд.

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