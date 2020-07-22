В Подмосковье рассказали о первых результатах ЕГЭ

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала о первых результатах Единого государственного экзамена.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Подмосковье по итогам четырёх экзаменов уже 603 стобалльных результата. Это больше, чем за всю экзаменационную кампанию того года», — заявила Каклюгина.

В 2019-м таких результатов было 486.

Министр поздравила выпускников с высокими показателями.

Ранее Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук, в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что выпускники, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата.