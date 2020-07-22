Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

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Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусом во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
  • © REUTERS/Alkis Konstantinidis

«Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз», — сказал губернатор в прямом эфире в социальных сетях.

По его словам, угроза COVID-19 в регионе по-прежнему велика, и необходимо соблюдать все меры предосторожности.

По последним данным, на территории области зафиксировано 5333 случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 116 пациентов.

В мае сообщалось о повторной госпитализации женщины, переболевшей COVID-19, в Бурятии.

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