Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
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«Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз», — сказал губернатор в прямом эфире в социальных сетях.
По его словам, угроза COVID-19 в регионе по-прежнему велика, и необходимо соблюдать все меры предосторожности.
По последним данным, на территории области зафиксировано 5333 случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 116 пациентов.
В мае сообщалось о повторной госпитализации женщины, переболевшей COVID-19, в Бурятии.