В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом
- РИА Новости
Отмечается, что 21 апреля пациентку выписали с двумя отрицательными результатами теста на коронавирус, но через 16 дней у неё появились симптомы ОРВИ.
«У неё по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, поэтому её повторно госпитализировали», — рассказала Сымбелова.
По её словам, пациентка в настоящее время находится на лечении. Медики намерены выяснить, это повторный случай инфицирования или рецидив того вируса, которым пациентка переболела до этого.
Ранее в Бурятии целый район закрыли на карантин из-за коронавируса.