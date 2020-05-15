В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом

В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторного заболевания коронавирусной инфекцией одного и того же человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяну Сымбелову.

Отмечается, что 21 апреля пациентку выписали с двумя отрицательными результатами теста на коронавирус, но через 16 дней у неё появились симптомы ОРВИ.

«У неё по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, поэтому её повторно госпитализировали», — рассказала Сымбелова.

По её словам, пациентка в настоящее время находится на лечении. Медики намерены выяснить, это повторный случай инфицирования или рецидив того вируса, которым пациентка переболела до этого.

Ранее в Бурятии целый район закрыли на карантин из-за коронавируса.