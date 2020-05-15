В Бурятии целый район закрыли на карантин из-за коронавируса

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Кижингинский район в Бурятии закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Бурятии целый район закрыли на карантин из-за коронавируса
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Республиканским оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией 14 мая принято решение об изоляции Кижингинского района. Основанием послужило ухудшение эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования», — говорится в заявлении.

Отмечается, что карантинные мероприятия на территории Кижингинского района продолжатся в течение 14 дней.

«В Кижингинском районе на сегодняшний день регистрируется самый высокий уровень заболеваемости COVID-19. Он превышает средний показатель по другим районам в семь раз», — подчёркивается в сообщении.

В правительстве добавляют, что глава Бурятии Алексей Цыденов поручил сформировать медицинскую группу для усиления меднаблюдения в данном районе.

Ранее в Южно-Курильске ввели режим ЧС из-за выявления на Курильских островах первого случая коронавирусной инфекции COVID-19.

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