В Росмолодёжи прокомментировали внесение в Госдуму законопроекта о молодёжной политике

Глава Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о молодёжной политике.

«Это замечательно, что такая инициатива появилась. В законопроекте очень много составляющих, которые мы активно поддерживаем, например, увеличение возраста молодых людей до 35 лет», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

Как считает Бугаев, ещё одна хорошая инициатива касается распределения полномочий в области реализации государственной молодёжной политики между федеральным, региональным и местным муниципальным уровнями.

По словам эксперта, документ внесён в Думу, предполагается процедура обсуждения прежде всего в регионах, что очень правильно.

Ранее глава комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко заявила, что работа над законопроектом шла долго, но сейчас это выверенный текст.