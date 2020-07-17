Закон о молодёжной политике могут внести в Госдуму до конца весенней сессии

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко заявила, что законопроект о молодёжной политике могут внести в Госдуму до конца весенней сессии.

«Работа над законопроектом шла долго, но сейчас это выверенный текст. Степень готовности документа самая высокая, ждём заключения правительства и планируем внести законопроект в весеннюю сессию», — сообщила сенатор в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, предлагается дать определение молодёжной политике, записать, какие действия проводят государство и регионы в данной сфере.

Документ также уточняет, что молодая семья — это граждане, вступившие в брак впервые.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor прокомментировала предложение повысить предельный возраст молодёжи до 35 лет.