В Госдуме прокомментировали предложение повысить предельный возраст молодёжи

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение повысить предельный возраст молодёжи до 35 лет.
В Госдуме прокомментировали предложение повысить предельный возраст молодёжи
  • РИА Новости

«Всемирная организация здравоохранения практически каждые пять лет меняет положение по оценке человеческих возрастных групп. И если раньше человек считался пожилым в возрасте 40 лет, то сейчас, конечно, мы стали дольше жить, дольше сохранять здоровье и молодость», — заявила она в беседе с Inforeactor.

Как отметила Бессараб, большинство государственных льгот, в том числе для молодых семей, уже настроены без строгой привязки к общему предельному возрасту молодёжи.

«Я считаю, что, определяя преференции и предоставляя льготы, необходимо определять просто, на кого эти льготы будут рассчитаны, для какой возрастной группы», — сказала депутат.

По её мнению, увеличение предельного возраста молодёжи не повлияет на социальную жизнь граждан.

Ранее сообщалось, что российская молодёжь назвала свои самые важные жизненные цели.

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