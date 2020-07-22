В Ленобласти рассказали о ходе предоставления выплат для пострадавших от пандемии

За время пандемии в Ленинградской области денежную поддержку от регионального правительства получили 130 тыс. человек.

Об этом сообщает kp.ru.

По данным на 22 июля, на выплаты направлено 242 млн рублей.

«По данным комитета по социальной защите населения Ленинградской области, на выплаты детям индивидуальных предпринимателей, деятельность которых относится к отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии, было направлено 47 млн рублей», — уточнили в региональной администрации.

Ещё 85 млн выплачены многодетным семьям, более 110 млн — малообеспеченным.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки коронавирус нашли у 5862 человек в 83 регионах.