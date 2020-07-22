Мурашко рассказал об иммунитете к COVID-19 в Московском регионе

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 имеют 23—24% жителей Москвы и Подмосковья.

«По Москве, Московской области данные показывают, что цифра перевалила уже за 23—24%», — приводит РИА Новости слова Мурашко.

Он отметил, что в разных регионах это разная цифра.

«По тем регионам, которые находятся на пике или не вышли, как это говорится, на плато, там людей, имеющих иммунитет, значительно меньше», — добавил он.

Также Мурашко рассказал о подготовке к выпуску вакцины от коронавируса.

10 июля сообщалось, что в Москве в ходе очередного этапа исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у 21,7% горожан были выявлены антитела к COVID-19.