Мурашко рассказал об иммунитете к COVID-19 в Московском регионе
- РИА Новости
«По Москве, Московской области данные показывают, что цифра перевалила уже за 23—24%», — приводит РИА Новости слова Мурашко.
Он отметил, что в разных регионах это разная цифра.
«По тем регионам, которые находятся на пике или не вышли, как это говорится, на плато, там людей, имеющих иммунитет, значительно меньше», — добавил он.
Также Мурашко рассказал о подготовке к выпуску вакцины от коронавируса.
10 июля сообщалось, что в Москве в ходе очередного этапа исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у 21,7% горожан были выявлены антитела к COVID-19.