Госдума одобрила приравнивание отчуждения территорий к экстремизму

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Госдума в ходе пленарного заседания приняла законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, включая отчуждение её территорий.
Госдума одобрила приравнивание отчуждения территорий к экстремизму
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что законопроект был подготовлен депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом в рамках реализации принятых поправок к Конституции России.

Также они внесли в Госдуму проекты с предложением о поправках в КоАП, УК и УПК, касающихся наказания за призывы и действия по отчуждению территорий.

Ранее сообщалось, что за попытки отчуждения грозит лишение свободы на срок до десяти лет, за призывы — административный штраф до 500 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поправки к Конституции о нерушимости границ и невозможности отторжения российских территорий были предложены членами рабочей группы и самими гражданами.

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