Госдума одобрила приравнивание отчуждения территорий к экстремизму
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что законопроект был подготовлен депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом в рамках реализации принятых поправок к Конституции России.
Также они внесли в Госдуму проекты с предложением о поправках в КоАП, УК и УПК, касающихся наказания за призывы и действия по отчуждению территорий.
Ранее сообщалось, что за попытки отчуждения грозит лишение свободы на срок до десяти лет, за призывы — административный штраф до 500 тыс. рублей.
Президент России Владимир Путин отмечал, что поправки к Конституции о нерушимости границ и невозможности отторжения российских территорий были предложены членами рабочей группы и самими гражданами.