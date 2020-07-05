Путин рассказал, кто предложил поправки о нерушимости границ России
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- РИА Новости
Слова президента приводит сайт «Вести.Ru».
По словам Путина, эту поправку придумал не он, предложение появилось в ходе работы над поправками к Конституции. Президент уточнил, что всего было предложено около 900 вариантов поправок.
«Вот это сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы», — отметил Путин.
Он добавил, что в Конституции России также есть «другие вещи, связанные с суверенитетом».
В марте в Госдуме поддержали поправку о запрете на отчуждение территорий, а также на призывы к таким действиям.
Ранее Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками». Поправки вступили в силу с 4 июля.
Президент выразил уверенность, что поправки к Конституции будут укреплять российскую государственность и создавать условия для поступательного развития страны в предстоящие десятилетия.