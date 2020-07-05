Путин рассказал, кто предложил поправки о нерушимости границ России

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что поправки к Конституции о нерушимости границ страны и невозможности отторжения российских территорий были предложены членами рабочей группы и самими гражданами.

Слова президента приводит сайт «Вести.Ru».

По словам Путина, эту поправку придумал не он, предложение появилось в ходе работы над поправками к Конституции. Президент уточнил, что всего было предложено около 900 вариантов поправок.

«Вот это сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы», — отметил Путин.

Он добавил, что в Конституции России также есть «другие вещи, связанные с суверенитетом».

В марте в Госдуме поддержали поправку о запрете на отчуждение территорий, а также на призывы к таким действиям.

Ранее Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками». Поправки вступили в силу с 4 июля.

Президент выразил уверенность, что поправки к Конституции будут укреплять российскую государственность и создавать условия для поступательного развития страны в предстоящие десятилетия.