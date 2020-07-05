Путин рассказал о недостатке советской Конституции

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что в Конституции СССР была «мина замедленного действия».
Путин рассказал о недостатке советской Конституции
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте «Вести.Ru», Путин ответил на вопрос, каких ошибок прошлого он хотел бы избежать.

Путин объяснил, что в Конституциях советского периода был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР, при этом не была прописана процедура такого выхода.

По словам Путина, в итоге республика, которая входила в состав СССР, получала «в свой багаж огромное количество традиционных исторических российских земель» и могла выйти из состава Советского Союза не «с чем пришла», а «утащив» с собой «подарки от русского народа».

Он добавил, что в Конституции 1977 года «было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть». При этом, продолжил Путин,  компартия стала стержнем государственной системы и связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны.

Президент подчеркнул, что когда компартия начала изнутри рассыпаться, за ней стала рассыпаться и страна.

«Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная ещё в 1922 году при образовании Советского Союза», — отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия должна избежать подобных вещей. Путин выразил уверенность, что поправки к Конституции России будут укреплять российскую государственность и создавать условия для поступательного развития страны в предстоящие десятилетия.

Ранее Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить