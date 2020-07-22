ФСБ пресекла деятельность группировки по незаконному обороту осетров

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ФСБ пресекла деятельность преступной группировки по незаконному обороту рыбной продукции.
ФСБ пресекла деятельность группировки по незаконному обороту осетров
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Международная сеть, действовавшая на территории Москвы и Дагестана, раскрыта при содействии МВД, СК и Росгвардии. Изъято более 100 кг незаконной продукции и 2,7 млн рублей.

Злоумышленников подозревают в причастности к обороту краснокнижных осетровых.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале заведено уголовное дело в отношении двух жителей Надыма, незаконно охотившихся на диких оленей.

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