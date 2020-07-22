ФСБ пресекла деятельность группировки по незаконному обороту осетров

ФСБ пресекла деятельность преступной группировки по незаконному обороту рыбной продукции.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Международная сеть, действовавшая на территории Москвы и Дагестана, раскрыта при содействии МВД, СК и Росгвардии. Изъято более 100 кг незаконной продукции и 2,7 млн рублей.

Злоумышленников подозревают в причастности к обороту краснокнижных осетровых.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале заведено уголовное дело в отношении двух жителей Надыма, незаконно охотившихся на диких оленей.