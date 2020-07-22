Эксперт оценил ситуацию с COVID-19

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Профессор Сколтеха Георгий Базыкин оценил ситуацию с COVID-19.
Эксперт оценил ситуацию с COVID-19
  • Reuters

«Здесь есть две вещи. С одной стороны, это теоретические ожидания — чего мы вообще ждём от эволюции вируса, исходя из общих соображений», — заявил он в беседе с kp.ru.

С другой стороны, это то, что видно на практике.

Как пояснил Базыкин, теоретически ожидается, что вирус будет становиться всё более трансмиссивным.

«Но на практике мы пока не видим следов изменения генотипов, которые бы как-то значительно влияли на способность вируса передаваться или вызывать тяжёлые последствия», — отметил эксперт.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за последние сутки выявлено 5862 случая COVID-19.

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