Мишустин пообещал провести разговор с Дегтярёвым

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что планирует в ближайшее время обсудить с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым меры поддержки региона.

Об этом он сказал, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства.

«Конечно, мы будем с Михаилом Владимировичем работать и помогать ему», — заявил глава правительства.

Премьер отметил, что в правительстве понимают, что Дегтярёв «поехал на непростую ситуацию».

«Я вам обещаю, что я позвоню ему в ближайшее время и договорюсь о тех мерах поддержки, которые необходимы», — сказал Мишустин.

20 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного по делу об убийствах Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио губернатора был назначен Михаил Дегтярёв.