Власти Ленобласти прокомментировали ситуацию с COVID-19

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Власти Ленобласти прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

«Уровень заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонией в Ленинградской области стабилен. Коронавирусная инфекция отступила, но не ушла», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, в настоящее время медики отмечают явное разделение на бессимптомное течение болезни и тяжёлое, требующее серьёзной помощи.

«Для таких больных мы закупили новые препараты на сумму 42 млн рублей, которые позволят сократить срок лечения заболевания и снять риск подключения к ИВЛ», — уточнил Дрозденко.

Он сообщил, что для тех, у кого болезнь проходит в лёгкой форме, также предусмотрено обеспечение лекарствами за счёт бюджета.

«Уже закуплены препараты для амбулаторного лечения на 2 млн рублей», — добавил губернатор.

Ранее главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.

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