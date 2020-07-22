Мишустин поддержит законопроект о «гаражной амнистии»

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Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме сообщил, что поддержит законопроект о «гаражной амнистии». 
Мишустин поддержит законопроект о «гаражной амнистии»
  • Reuters

«Законопроект подготовлен, я лично его буду поддерживать», — сказал Мишустин.

Премьер отметил, что данный законопроект является «восстановлением справедливости». По словам Мишустина, «если у человека был гараж, нужно сделать всё возможное, чтобы он его оформил».

При этом Мишустин рассказал, что сам пострадал в связи с отсутствием закона о «гаражной амнистии». 

«У меня был гараж, его, к сожалению, мы не смогли удержать», — заявил глава правительства.

Ранее депутат Госдумы, зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал идею закона о «гаражной амнистии».

RT ведёт прямую трансляцию выступления Мишустина в Госдуме.

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