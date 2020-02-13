В Госдуме оценили идею законопроекта о «гаражной амнистии»

Депутат Госдумы, зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков прокомментировал идею закона о «гаражной амнистии», в соответствии с которым будет определён список документов, подтверждающих право граждан на владение гаражами.

По его мнению, эта инициатива сегодня потеряла свою актуальность, поскольку её нужно было вводить ещё 10—15 лет назад.

«Могу сказать, что правительство опоздало, если в крупных городах по примеру Москвы идёт массовый снос гаражей. О каких документах может идти речь, когда изымаются участки и в лучшем случае людям какую-то компенсацию платят, но не сопоставимую со стоимостью гаража», — отметил Лысаков в беседе с НСН.

Он также добавил, что даже в случае принятия закона люди не смогут отстоять своё право на гаражи, так как раньше они в основном возводились как временные постройки.

Ранее «Российская газета» сообщала, что проект федерального закона о «гаражной амнистии» внесён в правительство России.