В Госдуме оценили идею законопроекта о «гаражной амнистии»
- Reuters
По его мнению, эта инициатива сегодня потеряла свою актуальность, поскольку её нужно было вводить ещё 10—15 лет назад.
«Могу сказать, что правительство опоздало, если в крупных городах по примеру Москвы идёт массовый снос гаражей. О каких документах может идти речь, когда изымаются участки и в лучшем случае людям какую-то компенсацию платят, но не сопоставимую со стоимостью гаража», — отметил Лысаков в беседе с НСН.
Он также добавил, что даже в случае принятия закона люди не смогут отстоять своё право на гаражи, так как раньше они в основном возводились как временные постройки.
Ранее «Российская газета» сообщала, что проект федерального закона о «гаражной амнистии» внесён в правительство России.