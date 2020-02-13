В Госдуме оценили идею законопроекта о «гаражной амнистии»

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Депутат Госдумы, зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков прокомментировал идею закона о «гаражной амнистии», в соответствии с которым будет определён список документов, подтверждающих право граждан на владение гаражами.
В Госдуме оценили идею законопроекта о «гаражной амнистии»
  • Reuters

По его мнению, эта инициатива сегодня потеряла свою актуальность, поскольку её нужно было вводить ещё 10—15 лет назад.

«Могу сказать, что правительство опоздало, если в крупных городах по примеру Москвы идёт массовый снос гаражей. О каких документах может идти речь, когда изымаются участки и в лучшем случае людям какую-то компенсацию платят, но не сопоставимую со стоимостью гаража», — отметил Лысаков в беседе с НСН.

Он также добавил, что даже в случае принятия закона люди не смогут отстоять своё право на гаражи, так как раньше они в основном возводились как временные постройки.

Ранее «Российская газета» сообщала, что проект федерального закона о «гаражной амнистии» внесён в правительство России.

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