Эксперт прокомментировал идею законопроекта о «гаражной амнистии»
- АГН «Москва»
«Очень часто гаражи не оформлены и используются для какого-то серого предпринимательства. Эти незарегистрированные участки являются самостроем, но и собственностью, в которую люди вложили деньги», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, речь идёт о том, чтобы облегчить легализацию имущества и заодно пополнить казну, собирая налоги на недвижимость.
Как считает Зубец, это шаг навстречу людям и белой экономике.
Ранее депутат Госдумы, зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал идею закона о «гаражной амнистии».