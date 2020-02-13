Эксперт прокомментировал идею законопроекта о «гаражной амнистии»

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец прокомментировал идею закона о «гаражной амнистии», в соответствии с которым будет определён список документов, подтверждающих право граждан на владение гаражами.

«Очень часто гаражи не оформлены и используются для какого-то серого предпринимательства. Эти незарегистрированные участки являются самостроем, но и собственностью, в которую люди вложили деньги», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, речь идёт о том, чтобы облегчить легализацию имущества и заодно пополнить казну, собирая налоги на недвижимость.

Как считает Зубец, это шаг навстречу людям и белой экономике.

Ранее депутат Госдумы, зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал идею закона о «гаражной амнистии».