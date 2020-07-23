Оформление кредитов через мобильные приложения предложили запретить

Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить оформление кредитов через мобильные приложения банков. Копия письма на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения», — сказано в тексте обращения.

Курдесов отметил, что в настоящее время участились случаи, когда злоумышленники, получая доступ к телефонам граждан, оформляют на них кредиты через мобильные приложения, а после обналичивают их.

Мошенники используют разные пути для доступа в мобильные приложения граждан, но всегда действуют по одной отработанной схеме, отметил автор инициативы.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить финансово-кредитным организациям использовать телефонный обзвон для продвижения своих кредитных продуктов.

