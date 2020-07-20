Эксперт сообщил о снижении числа заявок на кредитные каникулы в России

В России во второй половине июня зафиксировано двукратное сокращение числа обращений граждан за кредитными каникулами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

«Во второй половине июня число обращений за реструктуризацией в рамках COVID-19 снизилось в два раза по сравнению с первой половиной июня и составило около 14 тыс. обращений. В текущих условиях можно ожидать сохранения данного тренда в ближайшие недели», — приводит ТАСС его слова.

Лагуткин уточнил, что банки одобрили 65% (или 225 тыс.) обращений за кредитными каникулами в связи с пандемией коронавируса.

Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с программой льготной ипотеки в России.