В Сочи рассказали о ситуации с наплывом туристов

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Жительница Сочи Татьяна Кольцова рассказала, как изменилась жизнь города после резкого наплыва туристов.
В Сочи рассказали о ситуации с наплывом туристов
  • globallookpress.com

В интервью порталу 161.ru она заявила, что до снятия введённых из-за коронавируса ограничений на пляжах города было пусто.

«Изменения произошли не резко... Но определённые перемены наступили. Сначала выстроились очереди в крупные отели Красной Поляны, потом потянулись вереницы туристов на водопады», — сказала Кольцова.

Большое удивление жительница Сочи испытала, когда увидела очереди в хинкальную в центре и в пиццерию навынос в Хосте. 

Кольцова также отметила, что многие туристы «пустились во все тяжкие» на курорте.

Ранее власти Сочи заявили о более чем 150 тыс. туристов на курорте.

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