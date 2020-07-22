В Сочи рассказали о ситуации с наплывом туристов

Жительница Сочи Татьяна Кольцова рассказала, как изменилась жизнь города после резкого наплыва туристов.

В интервью порталу 161.ru она заявила, что до снятия введённых из-за коронавируса ограничений на пляжах города было пусто.

«Изменения произошли не резко... Но определённые перемены наступили. Сначала выстроились очереди в крупные отели Красной Поляны, потом потянулись вереницы туристов на водопады», — сказала Кольцова.

Большое удивление жительница Сочи испытала, когда увидела очереди в хинкальную в центре и в пиццерию навынос в Хосте.

Кольцова также отметила, что многие туристы «пустились во все тяжкие» на курорте.

Ранее власти Сочи заявили о более чем 150 тыс. туристов на курорте.