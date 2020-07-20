В Крыму заявили о рекордной загруженности пансионатов и отелей

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Средняя загруженность отелей, пансионатов и санаториев в республике в июле составляет более 70%, на Южном берегу Крыма — 95%, что является рекордным показателем.
В Крыму заявили о рекордной загруженности пансионатов и отелей
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

«На востоке и на западе все отели, которые подготовились к началу сезона, заполнены на 70—80%, а некоторые на 95%», — цитирует РИА Новости министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

По его словам, свободные номера ещё есть, но их всё меньше.

Он добавил, что стоимость перелёта в Крым по сравнению с прошлым годом снизилась.

Ранее стало известно, что запущено движение по участку трассы «Таврида» от Белогорска до Симферополя, его протяжённость составляет 27,5 км.

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