Власти Сочи заявили о более чем 150 тысячах туристов на курорте
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- РИА Новости
«На сегодняшний день в Сочи прибыли уже более 150 тыс. человек со всей России. Многие приезжают целыми семьями, и открытие новых курортных объектов позволит сделать их отдых более качественным», — цитирует его пресс-служба администрации.
Он добавил, что в городе работают рестораны и бассейны в отелях категории «5 звёзд». Всего открыто 544 объекта размещения.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе растёт количество отдыхающих на набережной и на пляже, которых «нужно рассредоточить».
«Поэтому с 18 июля откроем аквапарки и аттракционы, но только на открытом воздухе», — сообщил он.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала Сочи, Крым и Калининград самыми популярными направлениями лета.