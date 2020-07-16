Власти Сочи заявили о более чем 150 тысячах туристов на курорте

В Сочи прибыли более 150 тыс. туристов из регионов России, треть из них — за последние десять дней, заявил глава города Алексей Копайгородский.

«На сегодняшний день в Сочи прибыли уже более 150 тыс. человек со всей России. Многие приезжают целыми семьями, и открытие новых курортных объектов позволит сделать их отдых более качественным», — цитирует его пресс-служба администрации.

Он добавил, что в городе работают рестораны и бассейны в отелях категории «5 звёзд». Всего открыто 544 объекта размещения.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе растёт количество отдыхающих на набережной и на пляже, которых «нужно рассредоточить».

«Поэтому с 18 июля откроем аквапарки и аттракционы, но только на открытом воздухе», — сообщил он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала Сочи, Крым и Калининград самыми популярными направлениями лета.