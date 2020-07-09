В АТОР рассказали о самых популярных направлениях лета

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о самых популярных направлениях лета.
В АТОР рассказали о самых популярных направлениях лета
  • РИА Новости

«Сочи, Крым и Калининград — это хедлайнеры сейчас, самые активно продающиеся. Кроме того, судя по сообщениям операторов, которые поставили чартеры на Бурятию, на Алтай, Байкал и Хакасию, есть запросы на эти направления», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, пока трудно сказать, попадут ли они в пятёрку или десятку самых популярных, но число запросов внушает надежды.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее рассказали о работе туротрасли.

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