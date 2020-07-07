В Адыгее рассказали о работе туротрасли

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В Адыгее рассказали о работе туристической отрасли. 6 июля глава региона Мурат Кумпилов подписал указ о смягчении ограничительных мер.
В Адыгее рассказали о работе туротрасли
  • Pixabay

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации главы республики.

На первом этапе, в частности, разрешено возобновить деятельность экскурсионным организациям.

Принимать туристов могут только те, кто соблюдает требования Роспотребнадзора. Разработаны соответствующие отраслевые стандарты.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что более 40% россиян, планирующих отправиться в отпуск, решили путешествовать на личном автомобиле.

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