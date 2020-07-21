Эксперт рассказал о фрегате «Адмирал Касатонов»
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
«Серийный фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 — это фрегат первого ранга океанской зоны. Головной фрегат этого проекта — «Адмирал Горшков» — очень хорошо себя показал: он совершил практически кругосветное плавание, прошёл по всем характеристикам, по всем возможностям», — заявил Дандыкин в беседе с радио Sputnik.
По его словам, по сути, это первые боевые корабли, созданные в России. Как отметил эксперт, речь идёт о достойном пополнении отечественного флота.
Церемония приёма корабля в состав и подъёма на нём Андреевского флага состоялась на рейде Невы, куда корабль пришёл для участия в главном военно-морском параде.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал поступление подводного ракетоносца «Князь Владимир» на вооружение ВМФ России.