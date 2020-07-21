Эксперт рассказал о фрегате «Адмирал Касатонов»

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Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о фрегате «Адмирал Касатонов», который вошёл в состав Военно-морского флота России.
Эксперт рассказал о фрегате «Адмирал Касатонов»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Серийный фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 — это фрегат первого ранга океанской зоны. Головной фрегат этого проекта — «Адмирал Горшков» — очень хорошо себя показал: он совершил практически кругосветное плавание, прошёл по всем характеристикам, по всем возможностям», — заявил Дандыкин в беседе с радио Sputnik.

По его словам, по сути, это первые боевые корабли, созданные в России. Как отметил эксперт, речь идёт о достойном пополнении отечественного флота.

Церемония приёма корабля в состав и подъёма на нём Андреевского флага состоялась на рейде Невы, куда корабль пришёл для участия в главном военно-морском параде.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал поступление подводного ракетоносца «Князь Владимир» на вооружение ВМФ России.

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