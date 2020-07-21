Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошёл в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.

Он сообщил, что «церемония приёма корабля в состав и подъёма на нём Андреевского флага состоялась на рейде Невы, куда корабль пришёл для участия в главном военно-морском параде».

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в закладке десантных кораблей на заводе «Залив» в Керчи.