Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ

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RT
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошёл в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.
Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.

Он сообщил, что «церемония приёма корабля в состав и подъёма на нём Андреевского флага состоялась на рейде Невы, куда корабль пришёл для участия в главном военно-морском параде».

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в закладке десантных кораблей на заводе «Залив» в Керчи.

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