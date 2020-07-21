Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ
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- РИА Новости
«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.
Он сообщил, что «церемония приёма корабля в состав и подъёма на нём Андреевского флага состоялась на рейде Невы, куда корабль пришёл для участия в главном военно-морском параде».
Ранее президент России Владимир Путин принял участие в закладке десантных кораблей на заводе «Залив» в Керчи.