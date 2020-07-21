Эксперт оценил ситуацию с открытием границ

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил ситуацию с открытием границ.

«Сначала была дата 15 июля, потом она отодвинулась на конец августа, сейчас всё неокончательно. Возможно, если ситуация будет складываться благополучно, то в конце августа откроют границу», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, определять, насколько это целесообразно, будет текущая эпидемиологическая ситуация.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.