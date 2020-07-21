Инфекционист оценил последствия пандемии

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Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров оценил последствия пандемии коронавируса.
Инфекционист оценил последствия пандемии
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Он пришёл к нам надолго и никуда не уйдёт. У него теперь два вероятных пути», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По его словам, либо COVID-19 деградирует до обычной сезонной ОРВИ, как и его предшественники, либо приобретёт характер сезонного гриппа и будет приходить осенью, а к лету уходить.

«Но такого всплеска, какой был этой зимой и весной, конечно, уже не будет. И мы переболеем, и он перезаточится. Мы друг с другом сживёмся», — прогнозирует Никифоров.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.

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