Инфекционист оценил последствия пандемии

Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров оценил последствия пандемии коронавируса.

«Он пришёл к нам надолго и никуда не уйдёт. У него теперь два вероятных пути», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По его словам, либо COVID-19 деградирует до обычной сезонной ОРВИ, как и его предшественники, либо приобретёт характер сезонного гриппа и будет приходить осенью, а к лету уходить.

«Но такого всплеска, какой был этой зимой и весной, конечно, уже не будет. И мы переболеем, и он перезаточится. Мы друг с другом сживёмся», — прогнозирует Никифоров.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.