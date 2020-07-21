В Подмосковье рассказали о проведении ЕГЭ по иностранному языку и биологии

Более 14 тыс. выпускников Подмосковья написали ЕГЭ по иностранным языкам и биологии, нарушений правил во время тестирований не выявлено.

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РИА Новости

«Выпускников рассадили с соблюдением социальной дистанции. Все сотрудники, присутствовавшие на экзаменах, использовали средства индивидуальной защиты», — цитирует телеканал «360» министра образования Московской области Ирину Каклюгину. Для сдачи экзаменов было задействовано 218 площадок, за порядком следили 439 общественных наблюдателей. Ранее сообщалось, что около 21 тыс. выпускников написали ЕГЭ по математике в Подмосковье.