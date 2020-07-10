Около 21 тысячи выпускников написали ЕГЭ по математике в Подмосковье

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Около 21 тыс. выпускников приняли участие в Едином государственном экзамене по математике в Московской области.
Около 21 тысячи выпускников написали ЕГЭ по математике в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Это второй по количеству участников экзамен в регионе. Испытание прошло штатно, никаких нарушений зафиксировано не было», — заявила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

По её словам, в понедельник, 13 июля, школьники будут сдавать историю и физику. Задействуют 201 пункт проведения.

«Как и на всех испытаниях, прежде всего внимание мы уделим безопасности: у всех будет измеряться температура, организована обработка помещений, все сотрудники будут в обязательном порядке обеспечены масками и перчатками», — отметила Каклюгина.

Ранее Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук, в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что выпускники, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата.

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