Эксперт оценил переход ряда компаний на удалёнку в России

Руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров оценил переход ряда компаний на дистанционный формат в России.

«Сотрудники сами говорят, что удалённая работа сделала их продуктивнее. Например, 52%, по нашему опросу, заявили, что задачи стали выполняться быстрее», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, работники, например, отметили, что синергия и слаженная работа позволили повысить КПД всей команды в целом.

Среди негативных моментов названо отвлечение на бытовые вещи, а некоторым тяжело морально настроиться на работу вне офиса.

Ранее ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании.