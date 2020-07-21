Два депутата Хабаровского края заявили о выходе из ЛДПР

Депутат думы Хабаровского края Пётр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян сообщили о выходе из ЛДПР.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя фракции ЛДПР в городской думе Михаила Сидорова.

Он рассказал, что городской думе «узнали об этом из роликов Петра Емельянова и Александра Каяна, размещённых в социальных сетях».

«Емельянов — депутат краевой думы, в настоящее время находится в Москве, поэтому за него сказать не могу. А с Александром Каяном мы вчера обсуждали текущие вопросы, а сегодня утром увидели этот ролик», — заявил Сидоров.

Он рассказал, что Каяна «спросили на заседании думы, действительно ли он принял такое решение, он подтвердил, что планирует уйти».

20 июля Путин отправил в отставку арестованного по делу об убийствах Сергея Фургала с поста главы региона в связи с утратой доверия. Врио был назначен Михаил Дегтярёв.

Дегтярёв заявил, что его назначение стало результатом того, что Москва услышала запрос избирателей региона.