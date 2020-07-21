Власти Кемеровской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прокомментировал ситуацию с COVID-19.

«По состоянию на 20 июля в регионе коронавирусной инфекцией заболевают примерно 50—60 человек в день. Мы остаёмся одним из регионов, который имеет один из самых маленьких показателей по количеству заболевших на 100 тыс. человек», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, развёрнуто 15 лабораторий, сделано более 320 тыс. исследований.

Как отметил Цивилёв, принят целый комплекс мероприятий, в том числе подготовлено свыше 2,4 тыс. коек.

«На сегодня у нас около 1,3 тыс. человек лечатся в больницах, почти 1,5 тыс. коек свободны. Система здравоохранения работает в спокойном режиме, мы в состоянии оказать медицинскую помощь каждому заболевшему», — сообщил он.

Глава региона подчеркнул, что система здравоохранения занимается оказанием и плановой медпомощи.

«Мы везде вводим ограничительные меры, связанные с коронавирусом, — социальная дистанция, масочный режим, обработка рук и обязательно лечение не на дому. На дому мы разрешаем лечиться только в отдельных, особых случаях», — добавил он.

Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.