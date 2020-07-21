Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

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RT
Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
  • РИА Новости

В тексте документа определяются национальные цели развития страны на период до 2030 года. Так, среди них: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

В указе устанавливаются целевые показатели, которые характеризуют достижение национальных целей к 2030 году.

В тексте указаны следующие национальные цели: «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Возможности для самореализации и развития талантов», «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», «Цифровая трансформация».

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года.

В свою очередь, Путин поручил скорректировать национальные проекты.

Также президент России на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявлял, что впервые за историю страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан.

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