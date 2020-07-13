Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей

Сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Возможно продлить сроки достижения национальных целей, о чём вы сказали сегодня, до 2030 года. При этом максимально обеспечить их преемственность по отношению к тем целям развития, которые вы определили два года назад», — сказал глава правительства.

Он отметил, что необходимо при этом учитывать накопленный опыт реализации проектов.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил кабинету министров реализовать приоритетную ценность поправок к Конституции в национальных проектах.