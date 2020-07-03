Путин поручил реализовать поправки к Конституции в нацпроектах
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- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе встречи рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, обращаясь к кабмину, главам регионов и парламентариям.
«Приоритеты, те ценности, за которые отдали свои голоса наши граждане, должны быть в полной мере реализованы в конкретных вещах, в конкретных делах, в бюджетах, во всех федеральных программах и нацпроектах», — заявил Путин.
Также он отметил, что законодательная база должна полностью соответствовать обновлённой Конституции России.
RT ведёт прямую трансляцию встречи, которая проходит в формате видеоконференции.