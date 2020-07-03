Путин поручил реализовать поправки к Конституции в нацпроектах

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров в полной мере реализовать приоритетную ценность поправок к Конституции в бюджете, федеральных программах и национальных проектах.

Об этом он сказал в ходе встречи рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, обращаясь к кабмину, главам регионов и парламентариям.

«Приоритеты, те ценности, за которые отдали свои голоса наши граждане, должны быть в полной мере реализованы в конкретных вещах, в конкретных делах, в бюджетах, во всех федеральных программах и нацпроектах», — заявил Путин.

Также он отметил, что законодательная база должна полностью соответствовать обновлённой Конституции России.

RT ведёт прямую трансляцию встречи, которая проходит в формате видеоконференции.