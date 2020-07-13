Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

Впервые за историю страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека, и попросил правительство уделить данному направлению особое внимание.

По его словам, названная вице-премьером Маратом Хуснуллиным цель, чтобы 5 млн семей смогли получить жильё к 2026 году, реалистична, но можно добиться и большего.

Ранее сообщалось, что российские банки получили почти 260 тыс. заявок на выдачу льготной ипотеки под 6,5%.