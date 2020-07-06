Россияне подали почти 260 тысяч заявок на льготную ипотеку под 6,5%

Российские банки получили почти 260 тыс. заявок на выдачу льготной ипотеки под 6,5%. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что программа льготной ипотеки показывает свою эффективность — она стала хорошим инструментом для поддержки спроса на рынке.

«Банки уже получили почти 260 тыс. заявок и выдали более 63 тыс. кредитов на сумму почти 160 млрд рублей», — написал Хуснуллин в Instagram.

Президент России Владимир Путин 23 июня в ходе обращения к гражданам предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5%. Так, он выступил с инициативой выдавать её на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах.